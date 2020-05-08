الرئيس التركي يبحث مع أمير قطر مستجدات الأوضاع

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365 بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان بأمير قطر، مساء الخميس، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وبحث الطرفان خلال الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتطويرها"، وفق المصدر ذاته. كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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