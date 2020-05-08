الحكومة الليبية..قصف مليشيات حفتر لطرابلس يخالف القانون الدولي

ليبيا/وليد عبد الله/ الخليج 365- الحكومة ذكرت أن القصف الذي استهدف منطقة "زاوية الدهماني" وسط العاصمة كان قريبًا من مقري إقامة سفيري إيطاليا وتركيا بالمدينة.

- وذكر بيان صادر عنها أن هذا فيه مخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية

- القصف الذي تم بقذائف صاروخية سقطت قرب السفارة الإيطالية ومقر الخارجية بالحكومة أسفر عن 3 قتلى و4 جرحى بينهم عناصر أمن.

قالت الحكومة الليبية، الخميس، إن القصف الذي شنته مليشيات الجنرال الانقلابي خلفية حفتر، وسط العاصمة طرابلس، كان قريبا من محل إقامة سفيري إيطاليا وتركيا؛ في مخالفة للقانون الدولي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية بالحكومة، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضافت الخارجية أن "القصف بهذا الشكل يخالف القانون الدولي والقانون الدولي والإنساني الذي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية".

وأشار البيان إلى أن "وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة اجرى اتصالًا مع السفيرين الإيطالي والتركي للاطمئنان عليهما واستنكر القصف الإجرامي لميليشيات حفتر".

القصف شنته مليشيات حفتر الخميس، بقذائف صاروخية واستهدف منطقة "زاوية الهنداني" وسط العاصمة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين بينهم عناصر أمن.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها في وقت سابق للأناضول، أمين الهاشمي المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة.

وقال الهاشمي في تصريحاته "قصف مليشيات حفتر لمنطقة (زاوية الهمداني) أسفر حتى الآن عن 3 قتلى و4 جرحى".

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وأشار إلى أن "من بين القتلى عنصرا أمن تابعان لوزارة الداخلية كانا يقومان بعملية تأمين المنطقة باعتبارها دبلوماسية لاحتوائها عدد من السفارات الأجنبية".

كما لفت المصدر إلى أن "من بين الجرحى عنصر أمن آخر إصابته خطيرة وشخص متطوع في فرق الهلال الاحمر الليبي اثناء قيامهما بواجبهما بالمنطقة".

وفي وقت سابق الخميس، ذكر بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، أن "مواطنا استشهد، وسجلت عدة إصابات (دون تحديد) في القصف"، وذلك قبل ارتفاع عدد الضحايا.

كما أن أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، كان قد قال للأناضول إن "القذائف الصاروخية أطلقتها مليشيا حفتر، قرب السفارة الإيطالية ومقر وزارة الخارجية بالحكومة، في طرابلس".

وأضاف علي موضحًا أن المعلومات التي وصلت لفرق الإنقاذ تفيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة القصف، مشيرا أن فرق الإنقاذ توجهت إلى عين المكان.

المعلومات ذاتها أكدها مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب"، حيث أشار إلى أن "القذائف سقطت بمنطقة زاوية الدهماني والتي تضم سفارات دول اجنبية من بينها إيطاليا وتركيا".

وأضاف المجعي للأناضول أن قذائف أخرى سقطت بالقرب من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس وكذلك ميناء طرابلس البحري ولم تتسبب تلك القذائف اية خسائر بشرية، على حد تعبيره.

وكثفت ميليشيا حفتر، بالآونة الأخيرة، من استهدافها للمدنيين، ضمن هجوم متعثر بدأته منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبدت خلاله خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.