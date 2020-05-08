دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي موسيقى حسب حالتك المزاجية: تقنية جديدة عبر يوتيوب

أعلنت منصة الفيديوهات الأشهر في العالم يوتيوب – YouTube تطبيق تقنية جديدة للمستخدمين وفق حالتهم المزاجية، من خلال تقديم موسيقى حسب الحالة المزاجية للمستخدم.

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خاصية اكتشاف على يوتيوب ميوزيك:

وأطلقت منصة اليوتيوب – YouTube على التقنية الجديدة الخاصة بالموسيقى اسم "اكتشاف"، حيث باتت هذه التقنية الجديدة متاحة لمستخدمي يوتيوب ميوزيك – Music YouTube، على نظامي تشغيل أندرويد – Android وآي أو إس – iOS.

موسيقى جديدة حسب الحالة المزاجية:

ووفق ما كشفت عنه المنصة أن الميزة الجديدة ستكون بمثابة مساعدة للمستخدم؛ للعثور على موسيقى جديدة حسب حالته المزاجية، مثل السعادة أو البرد أو التركيز، حسبما جاء بموقع سبوتنيك نقلاً عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

كما سيتم تصنيف الموسيقى في الخدمة الجديدة حسب النوع سواء كانت فردية أو ألبومات أو موسيقى دون صوت وما إلى ذلك.

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ميزة إضافية مع الموسيقى الجديدة عبر يوتيوب:

بالإضافة إلى ذلك تقدم المنصة ميزة أخرى جديدة أطلقت عليها "كلمات الأغاني"، التي تمكن المستخدم من البحث عن أغنيته المفضلة وفق حالته المزاجية عبر إدخال بعض من كلماتها فقط، ثم على المنصة أن تتعرف على هذه الأغنية وتعثر عليها وتقدمها للمستخدم.

وكانت قد وفرت المنصة، في وقت سابق، ميزة جديدة أخرى للمستخدمين لمشاهدة فيديوهات بعينها، بدون البحث بكلمة مفتاحية، بل وفق ما يتم ترشيحه من قبل منصة اليوتيوب – YouTube ، من خلال ميزة الموضوعات – Topics، التي ستعرض مقاطع فيديو للمستخدم وفق الاهتمامات التي اختارها، إلا أن هذه الميزة الجديدة متاحة فقط عبر منصة آي أو إس – iOS.

كما تدعم هذه الميزة عدة لغات لكن ليس من بينها العربية، فهي تدعم الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والاسبانية.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي