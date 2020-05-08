الصين تخفض الخطر في أقاليمها بعد تراجع الإصابات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، أمس الخميس، أن جميع مناطق البلاد الشاسعة قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بفيروس «كوفيد-19» عالية إلى منخفضة، بعدمت انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع. كما أعلنت أنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل الفيروس، وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى «تسييس القضية» ومهاجمة بكين.

وأبلغت إدارة الصحة الوطنية الصينية، أمس، عن حالتين جديدتين فقط مصابتين بفيروس «كورونا» المستجد قادمين من الخارج. وقالت: إن 295 مصاباً ب«كوفيد-19» لا يزالون في المستشفى، وكان 884 شخصاً آخر قيد العزلة والمراقبة للاشتباه في إصابتهم أو لفحصهم الإيجابي من دون ظهور أعراض.

من جانب آخر، قالت الصين إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمد إلى مواصلة الكذب في إطار هجومه المستمر على بكين فيما يتعلق بجائحة «كورونا». وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج مجدداً أن بكين التزمت الشفافية إزاء تفشي الفيروس الذي ظهر في الصين العام الماضي وأن الساسة الأمريكيين يوجهون اتهامات لا أساس لها لبلادها.

وأكدت المتحدثة أن الصين لم تعارض مطلقاً مسألة إرسال منظمة الصحة العالمية فريقاً للتحقيق حول منشأ فيروس «كورونا» المستجد، مشددة على أنها تعارض فقط محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دول أخرى «تسييس» هذه المسألة.وقالت: إن «مسألة أصل الفيروس علمية، ويجب تحديدها بواسطة العلماء والمتخصصين».

وتابعت يينج: «يجب التركيز على احتواء الفيروس، وأن الصين ستواصل الكفاح مع الدول الأخرى بما فيها أمريكا؛ لتحقيق النصر على الفيروس».

(وكالات)