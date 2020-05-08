دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إحصاء رويترز: وفيات إحصاء رويترز: وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 75 ألف شخص

(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 75 ألف شخص يوم الخميس بينما نحى البيت الأبيض جانبا دليلا إرشاديا أعده مسؤولو الصحة لمساعدة الولايات على العودة للحياة الطبيعية تدريجيا.

ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، مركز الوباء العالمي، 2000 شخص يوميا في المتوسط منذ منتصف أبريل نيسان على الرغم من الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الفيروس.

وتزيد حصيلة الوفيات عن أي حصيلة بسبب الإنفلونزا الموسمية منذ 1967 كما تفوق عدد الوفيات خلال السنوات العشر الأولى من مرض الإيدز من 1981 وحتى 1991.

وطبقا لإحصاء رويترز وتحليل للبيانات من مشروع تعقب كوفيد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 1.25 مليون شخص مع استمرار حالات الإصابة الجديدة في الارتفاع بعدة ولايات منها إيلينوي وميريلاند ومينيسوتا وتينيسي وتكساس وفرجينيا وويسكونسن.

وشهدت ولايتا نيويورك ونيوجيرزي، اللتان بهما أكبر عدد من حالات الإصابة، تراجعا في أعداد الإصابات الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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ويتوقع بعض خبراء الصحة تصاعدا في عدد الوفيات في وقت لاحق من الصيف الحالي مع رفع الولايات الأمريكية لأوامر البقاء في المنزل وبدء تدفق الأمريكيين على المطاعم والذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية من جديد.

ورفع نموذج أبحاث بجامعة واشنطن، عادة ما يستشهد به مسؤولو البيت الأبيض، في وقت سابق من الأسبوع إلى المثلين تقريبا توقعاته لعدد الوفيات في الولايات المتحدة لما يزيد على 134 ألفا في الرابع من أغسطس آب.

وثمة توقعات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بارتفاع عدد الوفيات إلى ثلاثة آلاف حالة يوميا بنهاية مايو أيار.

وقال عضو بفريق عمل شكله ترامب في البيت الأبيض إن وثيقة تتألف من 17 صفحة أعدتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها نُحيت جانبا لأنها تضمنت إرشادات ملزمة بشكل مبالغ فيه.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)