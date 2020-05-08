شكرا لقرائتكم خبر عن 160 إصابة بفيروس كورونا في المغرب خلال 24 ساعة ولا وفيات جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 5548.
وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في النشرة اليومية إن السلطات الطبية لا تزال تضع 9631 مخالطا لمصابين تحت المراقبة الطبية.
وأضاف اليوبي أنه لم تسجل أي وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبقى إجمالي عدد الوفيات مستقرا عند 183 حالة، بينما انخفضت نسبة الوفيات إلى 3.3 في المائة.
وتماثل للشفاء 162 مصابا ليصبح مجموع المتعافين 2179 وترتفع نسبة الشفاء إلى 39.3 في المائة.
وقال اليوبي إن أغلب حالات الإصابة "تُكتشف في مرحلة جد مبكرة أو بدون أن تكون قد ظهرت عليها أعراض المرض في إطار التتبع الصحي للمخالطين".
وكشفت أرقام مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية أن سياسة المملكة المتمثلة في اتخاذ إجراءات استباقية منذ ظهور أولى الحالات، مكنت المغرب من تجنب نحو نصف مليون من الإصابات و15 ألف حالة وفاة.
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