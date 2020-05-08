أمسية في فنون أبها ترفع مطالبات بمشروع وطني لصناعة و تطوير الدراما السعودية

أنتقد ناقد فني تواضع الأعمال الدرامية السعودية خلال العقود الماضية بعد دخول الممثل للعمل الإنتاجي، مما إنعكس على ضعف المحتوى الفني، مشيراً إلى غياب الجهود من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون لعمل مشروع وطني تكاملي ينتج أعمال درامية تمثل الأقاليم السعودية .

و أكد الناقد الفني يحيى مفرح زريقان في أمسية حوارية نظمتها جمعية الثقافة و الفنون بأبها عبر الاتصال المرئي بعنوان ” آراء في الدراما الرمضانية ” شاركه فيها الصحافي علي فقندش على ضرورة قيام معاهد فنية متخصصة في المملكة تعمل على تأهيل صناع و عاملين في الدراما المحلية من الممثليين إلى الكتاب و المخرجين وفريق العمل المتكامل .

و قدم زريقان إستعراضاً عن بداية الصناعة الدرامية المحلية منذ 1965م والتي شهدت تأسيس مشروع وطني كبير رغم المعوقات وضعف الإمكانيات إلا أنها تميزت بالنص و الاداء و التنفيذ لتبدأ بعدها في 1975م قفزة في العمل و الانتاج مع تقنيات مختلفة جودت من العمل الدرامي حتى الوصول لمشارف الطموح الدراسي في صناعة محتوى جيد، مضيفاً أنه في 1985م برزت متغيرات ودعم حكومي لتدريب الممثل السعودي من قبل وزارة الإعلام والتي دعمت كل منتج درامي يشارك فيه فنان سعودي ومضت المرحلة في بحث و إجتهاد دون وجود منصات تعليمية جادة .

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و بين زريقان أن عام 1995م كان بداية تراجع في القيم الفنية التي صنعتها الأجيال السابقة مع دخول الفنان المنتج للعمل الدرامي و تحكمه في مفاصل العمل من تأليف و إنتاج و إخراج و بطولة ليلقي بأثره السلبي تخفيض مستوى الجودة، حتى الوصول لعام 2005 ومضت عشر سنوات دون تحديد لمستقبل الدراما المحلية، و في عام 2015 حتى هذا العام بقيت الدراما المحلية تنتظر عمل خطوط عريضة للعمل الدرامي مع وجود الكفاءات البشرية القادرة على تكوين قوة ناعمة من الدراما تؤثر في المشهد وتسهم في تغيير السلوك و الأفكار و المعتقدات، بالتوافق مع قيام معاهد فنية متخصصة تعمل على تأهيل كفاءات وطنية جديدة و شابة .

وبين مدير ثقافة وفنون أبها أحمد السروي أن الآمال تتصاعد وتكبر مع بدء الأعمال في المدينة الإعلامية في الرياض والتي يتابعها سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان لتكون صناعة الإعلام السعودي محلية بشكل كامل متوازي مع رؤية المملكة 2030 منا سينعكس في تطوير المحتوى الدرامي بشكل كبير.

ثم بدأت المداخلات مع المخرج عبدالهادي القرني و المخرج نايف البقمي و المستشار احمد حاضر و المسرحي يحيى العلكمي و الفنان محمد الشوقبي و الصحافي مرعي عسيري وعدد من الحضور حول هموم الدراما المحلية مطالبين بفتح المجال لصناعة أعمال درامية تحفظ موروث كل منطقة و ترتقي بذائقة المشاهد بعيداً عن المسلسلات الرمضانية التي تهتم بالعرض الرمضاني دون محتوى جيد في بعضها .