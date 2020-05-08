مجازفة مابين المهد واللحد، وكأننا لم نأتي لهذه الأرض إلا للمجازفة فقط نجازف بالعمر، نجازف بالصحة، نجازف بالعقل، وايضآ نجازف بمن نحب، سباق دائم لا ينتهي، نركض في مضمار بلا نهاية، هرولة مرهقة للفطرة، منهكة للوجود،قاتلة للمشاعر.

في سباقنا البائس هذا قد نشتم، و نظلم، ونخدع، وندعي الصدق، ونحن للزيف أقرب، ويعلم الله مافي قلوبنا، وقد نكون لبعضنا الد الخصام،نسعى جاهدين لبلوغ المقدمة بأي وسيلة وبأي ثمن!!! غير واعين بأن سباقنا لا نهاية له ترجى ،مضمار كالحلقة المفرغة؛ كالفراغ الذي اجتاح ادمغتنا المذنبة ونحن كالريح العابرة نمر من خلالها ؛ وفجئة ندرك أن الوقت قد داهمنا وأن السنوات انقضت سريعآ والشيب تملك من ملامح الشباب فينا.

وأن تلك المفاصل بدأت تحتك ببعضها فنتألم بصمت وأن الطريق لا تزال طويلة ؛لا يرى لها نهاية وان النهايات هى لأعمارنا فقط واننا نركض كلآ على حدة بلا ولي حميم؛ فنتذكر حاسرين أنا قهرنا هذا، وظلمنا هذا، وقسونا على هذا، وأسأنا الظن بهذا، حتى بقينا نعدوا وحدنا حتى وهن العظم، منا وذبل، فنسقط هرمين على وجوهنا التي طالما ارتدت الأقنعة المزيفة لنغوص في الأرض متوارين عن الأنظار بلا نقطة نهاية ترضى النفس الأمارة بالسوء بداخلنا وفي النهاية ثق يا إنسان ان لا شئ يبقى سوى حسن خلقك مع من حولك وتذكر انا كلنا يغضب

كلنا يصرخ

كلنا يجادل

نظلم احيانا

نسيء الظنون

نفقد اعصابنا

ولكن تبقى فطرتنا الإنسانية المعتدلة هى الفيصل إن لم نلجمها بحب الدنيا التي ستلفضنا شيوخآ عراة كما استقبلتنا رضع لا نعي ولا ندرك فما أجمل أن نجمل اعمارنا بكل جميل.

غضب ثم اعتذار

صراخ يتبعه هدوء

عتب فعفو

ظلم فتوبة

ذنب فأستغفار

خطيئة فحسنة والحسنة بعشرة أمثالها

الكره والعداوة هى فكرة لا إنسانية وضد الحياة، والحب، والألفة، غذاء الروح ونحن بلا حب بلا عطاء فقراء من كل معنى حتى من الإنسانية.