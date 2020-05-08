العقيد “عبدالله العتيبي” يحصل على الدكتوراه في “علم اجتماع الجريمة”

حصل العقيد “عبدالله بن عبدالمعين العتيبي” على درة الدكتوراه من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، كلية العلوم الاجتماعية وذلك في علم الاجتماع تخصص علم اجتماع الجريمة، وذلك يوم الاربعاء الـ 1441/9/13هـ .

وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذة :

‏أ.د. مشبب سعيد ابن ظويفر.

‏أ.د. ناجي محمد هلال.

‏د. جعفر محمد بن شفلوت.

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