العقيد “عبدالله العتيبي” يحصل على الدكتوراه في “علم اجتماع الجريمة”

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حصل العقيد “عبدالله بن عبدالمعين العتيبي” على درة الدكتوراه من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، كلية العلوم الاجتماعية وذلك في علم الاجتماع تخصص علم اجتماع الجريمة، وذلك يوم الاربعاء الـ 1441/9/13هـ .
وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذة :
أ.د. مشبب سعيد ابن ظويفر.
أ.د. ناجي محمد هلال.
د. جعفر محمد بن شفلوت.
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