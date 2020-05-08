عدد وفيات #كورونا يتجاوز 250 ألف والإصابات 3.67 ملايين

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، اليوم الخميس 254045، بينما ارتفع عدد الاصابات المؤكدة إلى 3.67 ملايين، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وتمثل البيانات ارتفاعاً يومياً بأكثر من 80 ألف اصابة و6 آلاف وفاة، تماشياً مع بيانات الأسابيع الأخيرة.

وتعد أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً من الفيروس بـ1.62 مليون مصاب تليها الأمريكتان بـ1.54 مليون، بينما تبرز روسيا بين الدول الأكثر تضرراً في العالم، بعد أن أصبحت الخامسة عالمياً بعدد الاصابات، بعد الولايات المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا.

وتشير احصائيات السلطات الصحية الوطنية إلى أن عدد المتعافين في العالم تجاوز 1.3 مليون شخص، ما يعادل نحو ثلث اجمالي المصابين.