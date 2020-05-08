“دي سوزا” يزيد مشاكل النادي الأهلي

أكدت تقارير صحفية أن نادي الاهلي يواجه هذه الأيام أزمة جديدة بسبب لاعبه البرازيلي جوزيف دي سوزا، الذي بعث لإدارة النادي خطابا رسميا بضرورة سداد مبلغ 1.3 مليون يورو من مستحقاته المتأخرة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “عكاظ”، فإن اللاعب طالب بالحصول على مبلغ مليون يورو، عبارة عن دفعة مستحقة من مقدم عقده، إضافة إلى مبلغ 300 ألف يورو، عبارة عن رواتب متأخرة له عن الأشهر الأخيرة.

ووبينت الصحيفة أن اللاعب أعطى إدارة النادي الأهلي مدة 15 يوماً من تاريخ الخطاب المُرسل للنادي، وذلك لسداد المبالغ المتأخرة وإلا سيكون مُضطراً لفسخ عقده من طرف واحد.