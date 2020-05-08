امسية مع نخبة من خبراء التربية البدنية

انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حول تفعيل التحول الرقمي ؛لنشر الوعي والمعرفة الرقمية ،وتزامنا مع جائحة كورونا ؛أطلقت أكاديمية علوم الرياضة عدة مبادرات مجانية من أهمها فكرة إقامة ملتقى افتراضي في مجال التربية البدنية بعنوان : التربية البدنية والأنشطة الرياضية في ظل الأزمات -ممارسات ومبادرات” اليوم الجمعة ١٥ رمضان ١٤٤١هـ ،ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية بحضور نخبة من المتخصصين في المجال من الجامعات السعودية ،ورؤساء أقسام التربية البدنية ؛لمناقشه اقتراح الحلول المستقبلية ؛لمواجهه مثل هذه الأزمات ،وتفعيل الجانب الرياضي المدرسي ،بما يضمن تحقيق أهدافه ،بالإضافة إلى كيفية استثمار كافة البدائل من تقنيات ومنصات تعليمية ؛من أجل الرقي بأبنائنا معرفيا، والحفاظ عليهم صحيا .

يذكر أن الأكاديمية وضعت منشآتها ومراكزها التدريبية جميعها تحت تصرف الجهات الصحية حال الاحتياج لها . حفظ الله قادتنا وبلادنا من كل شرٍّ وسوء .

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