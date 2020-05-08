متعافون جدد من فيروس كورونا المستجد في مصر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم 7981 حالة.

قالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، الخميس، إن البلاد سجلت 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 1887 شخصا.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 2378 حالة من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 1887 شخصا.

وذكر البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و482 حالة وفاة".

وأضاف مجاهد أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

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وتابع "تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات (لمواجهة تفشي الفيروس) ومتابعة الموقف أولا بأول... واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تمديد العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخففت مصر القيود، المفروضة للحد من تفشي الفيروس، خلال شهر رمضان وسمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها وقلصت مدة حظر التجول.