«ناسا» ترصد «بحر زهور برتقالية» في كاليفورنيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

شاركت وكالة «ناسا» صوراً التقطتها الأقمار الصناعية أثناء دورانها في الفضاء لحقول الأزهار البرية المنتشرة في محمية «أنتيلوب»، جنوب كاليفورنيا. وتظهر الصور الملتقطة مساحات شاسعة شبّهها الخبراء ببحر من الأزهار البرتقالية البرية في جميع أنحاء الوادي وهي نوع من أزهار «شقائق النعمان»، على الرغم من المخاوف من أن الجفاف التاريخي الذي ضرب المنطقة سيوقف نموها هذا العام.

ووصف مسؤولو المحمية الظاهرة بالمفاجأة غير المتوقعة، بحسب قولهم.

حيث أدى توقف الأمطار منذ أشهر، والشتاء البارد، إلى إعاقة نمو كل شيء، ثم هطلت، وبشكل غير متوقع، أمطار غزيرة جداً في شهر مارس/ آذار الماضي، أدت إلى ولادة حقول الأزهار البرية من جديد، والتي قد تبقى فترة أطول من المعتاد.