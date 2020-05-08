شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير: مشروعات الطرق في دبي مستمرة.. والعمال أولوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس (الخميس)، بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحفياً عن بعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وجمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي عن أسئلة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية حول مستجدات الوضع في إمارة دبي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية في دبي للحد من انتشار الفيروس.في بداية المؤتمر الذي تم بثه على الهواء مباشرة على قناة «سما دبي»، وأداره الإعلامي محمد سالم، تم تأكيد أن حكومة دبي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، تقوم بجهود ضخمة من خلال مختلف دوائرها وهيئاتها وأجهزتها المعنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومعالجة تداعياته على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تجاوز الأزمة الراهنة بأقل التأثيرات السلبية الممكنة، بل وتحويل ما تحمله من تحديات إلى فرص جديدة للتميز.وفيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات، أكد مطر الطاير أن حركة المواصلات في دبي تسير بحسب الإجراءات التي تقرها اللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أنه منذ بداية الأزمة تم تطبيق عدة إجراءات احترازية، والتي كان من بينها إيقاف مترو دبي، وتخفيف حركة المواصلات بالتعاون مع شرطة دبي وأمن المواصلات، كما تم تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة في دبي، مشيراً إلى انخفاض أعداد الركاب من مليون و300 ألف راكب إلى 400 ألف راكب يومياً.ولفت الطاير إلى الدعم الذي تقدمه هيئة الطرق والمواصلات للقطاع الصحي، حيث توفر الهيئة خدمة التاكسي والحافلات لنقل الأطقم الطبية والمصابين، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي لشركات خدمات التوصيل والتي شهدت خلال الفترة الماضية إقبالاً كثيفاً وضغوطاً متزايدة، وأدى هذا الدعم إلى تسهيل مهامهم وتقديم الخدمة للجمهور بشكل أيسر وأسرع.كما تطرق جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة مطارات دبي في بداية اللقاء إلى العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بسلسلة إمدادات المواد الغذائية والطبية منذ بداية الأزمة العالمية الراهنة وحتى اليوم، حيث شهدت رحلات طيران الإمارات ارتفاعاً بما يعادل الضعف في عدد رحلات الشحن، مع استخدام طائرات الركاب في رحلات الشحن لتخدم احتياجات هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع، وأيضاً فتح مجالات جديدة للشحن خلال هذه المرحلة، وتأمين المستودعات والمخازن الوطنية لاستيعاب الكميات الوفيرة من الأدوية والمواد الغذائية في دبي.



وجهات جديدة



ورداً على سؤال الإعلامية منى أبوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، حول الوجهات الجديدة في قطاع الشحن، والتي فرضتها ظروف وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصاً مع وضع خطط الأسواق البديلة للحفاظ على انسيابية سلاسل التوريد، أجاب جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة مطارات دبي، أن خدمات مطارات دبي للشحن لم تتوقف على الإطلاق خلال الأزمة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بل على العكس شهد مطار دبي وجهات جديدة للشحن ولديه حالياً ما يقارب 110 رحلات شحن يومية، وكذلك شهدنا ارتفاعاً في عدد أطنان الشحن ضمن مطارات دبي، ولدينا تعاون مع 12 شركة طيران تعمل ليلاً ونهاراً لتسيير الخطط المرسومة وتحقيق تطلعات دبي في هذه المرحلة الاستثنائية.



أساليب عالمية



وتساءل الإعلامي سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» في سؤاله للمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الهيئة فيما يتعلق بخدمة تاكسي دبي وخدمة الحافلات، وبشكل خاص بين صفوف السائقين، حيث أكد أن الهيئة دائماً تتبع أساليب عالمية في التعامل مع المواصلات العامة، فوفقاً للتقارير المنشورة من قبل الاتحاد الدولي للمواصلات العامة، فقد وضع الاتحاد بعض الأنظمة التي يجب على مؤسسات وهيئات المواصلات أتباعها، خاصة فيما يتعلق بقطاع مركبات الأجرة وسيارات الليموزين لحماية السائقين، والتعقيم المستمر، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفرت وسائل الحماية الشخصية للسائقين، كما طبقت المسح الحراري على جميع السائقين والعاملين، بالإضافة إلى برنامج صارم للتعقيم والتنظيف لجميع الحافلات ومركبات الأجرة خلال برنامج التعقيم والوطني، وبلغ عدد الحافلات أكثر من 800 حافلة وأكثر عن 5000 مركبة، كما تم تقليص عدد الركاب من 70 شخصاً إلى 30 شخصاً في الحافلة الواحدة.



علاقات وطيدة



وفي سؤال للإعلامي مساعد الزياني من صحيفة الشرق الأوسط، حول كيفية تعامل مطارات دبي مع آلاف الراغبين في العودة إلى بلدانهم إلى حين انتهاء تداعيات أزمة كوفيد -19، وهل التأخير في هذا الملف سببه محلي أم دول الرعايا، أجاب جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، قائلاً: «إن مطار دبي حتى هذه اللحظة قام بإجلاء ما يقارب ال37 ألف مسافر من الموجودين في دولة الإمارات وتحديداً من إمارة دبي، وجميعهم وصلوا إلى بلدانهم بشكل آمن، بعد أن أجريت لهم الفحوص الطبية اللازمة قبل السفر كأحد الاشتراطات المفروضة من قبل بعض الدول لعودة رعاياها»، لافتاً إلى أن خطط الإجلاء تتم بالتنسيق مع سفارات الدولة ومركز الأزمات في دولة الإمارات، وبالتعاون مع 54 شركة طيران ساهمت بشكل سلسل في احتواء هذا التدفق من المسافرين العائدين لأوطانهم.

وفي سؤال من الإعلامي حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، حول الطاقة التي تعمل بها حافلات وتاكسي دبي، قال الطاير: إن دبي يعمل بها أكثر من شركة للتاكسي بإجمالي 11 ألف تاكسي، وفي وقت الأزمة قامت الهيئة بتشغيل خمسة آلاف مركبة بنسبة 25% من طاقتها، مشيراً إلى أن هذه الفترة شهدت حركة محدودة، ومعظم سيارات التاكسي عملت في خدمات التوصيل المنزلي التابعة للشركات، كما خفضت الهيئة التعرفة بنسبة 50% للركاب.

ووجه الإعلامي وائل الصواف، مدير مكتب صحيفة الأهرام المصرية في دبي حول عدد الطائرات العاملة في مطار دبي الدولي وسط هذه الظروف الاستثنائية، وعدد الرحلات التقريبية في اليوم للركاب والشحن، أجاب نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة مطارات دبي، أن معظم المطارات العالمية مغلقة حالياً، بسبب تداعيات فيروس كورنا المستجد، وبالتالي لا توجد رحلات مجدولة في مطار دبي، والرحلات الحالية هي فقط الرحلات المعنية بإجلاء رعايا بعض الدول الراغبين بالعودة لبلدانهم وعدد هذه الرحلات متغير بحسب طلبات كل دولة، بينما ما يتعلق بعدد رحلات الشحن فهي تقارب 110 رحلات يومية وهذا الرقم أيضاً قابل للزيادة أو النقصان بحسب الظروف الراهنة، وأشار إلى أن الرحلات المجدولة سيتم النظر فيها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، أو أوائل يوليو وبينما جدولة رحلات وإحصاءات الشحن ستتم اعتباراً من شهر يوليو المقبل.



المشاريع مستمرة



ووجه رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج رائد برقاوي سؤالاً لمطر الطاير حول تمكُّن الهيئة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع الطرق، وما هي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة فيما بتعلق بالعمال، وكيف ستواصل الهيئة تنفيذ مشاريعها القادمة، وهل ستشهد المرحلة المقبلة تعديلات على الخطة الاستراتيجية للهيئة في طرح المشاريع المقبلة إذا استمرت أزمة كورونا أكثر من ذلك، قال الطاير: إنه بفضل المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، فإن دبي كانت سباقة في التعامل مع الأزمة وأخذت كامل الإجراءات الاحترازية، بفضل المتابعة اليومية للجنة العليا للأزمات والكوارث، والقرارات التي تتخذ خلال الاجتماعات اليومية والأسبوعية من خلال تقييم الوضع على الأرض بشكل مستمر.

وفيما يخص العمال فأكد مطر الطاير أن هناك إجراءات احترازية واشتراطات وتعليمات معتمدة من هيئة الصحة والجهات المختصة يتم تطبيقها بمنتهى الدقة، سواء في سكنات العمال، أو وسائل النقل المخصصة لهم، مؤكداً أن المشاريع في دبي مستمرة وأن الهيئة افتتحت العديد من المشاريع خلال هذه الفترة، أما فيما يتعلق بالمستقبل فإن الخطط التشغيلية السنوية يتم تعديلها بحسب المجريات، ولا شك أنه فيما بعد كورونا سيتم دراسة هذه المؤثرات وتأثيرها على الخطط سواء من الناحية المالية أو الاستراتيجية أو من الناحية التخطيطية، لافتًا إلى أن الحياة بعد كورونا بشكل عام ستختلف، كما أن أولويات الحكومات ستختلف.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أُدير عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، طرح الإعلامي محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية سؤالاً على جمال الحاي، استفسر من خلاله في ظل الإجراءات الاحترازية في معظم دول العالم، خصوصاً الدول المصدر لسلاسل التوريد، عن مدى تأثرت حركة الشحن إلى دبي وهل تم رفع الطاقة الاستيعابية من الطائرات المخصصة لذلك، حيث أكد زيادة سعة الشحن المخصصة خلال هذه الفترة، كما شهدت مطارات دبي زيادة في عدد الأطنان المخصصة، لافتاً إلى أنه تم التعاون مع شركة طيران الإمارات وشركة فلاي دبي لاستيعاب هذا التزايد في نسبة الشحن، عبر تحويل الطائرات المخصصة لنقل الركاب إلى ناقلات تسهم في عمليات الشحن.

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دعم متواصل



ورداً على سؤال للإعلامي فيصل بارود من وكالة أنباء الإمارات، حول ما إذا كانت خدمة تاكسي دبي مقتصرة على الطلب المسبق، والمبادرات التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات لضمان تشغيل أسطول السيارات والمركبات في توفير خدمات أخرى غير نقل الركاب، قال مطر الطاير إن شركات التاكسي الموجودة في الخدمة تعمل عن طريق تطبيق «هلا» أو تطبيق «تاكسي دبي» بالإضافة إلى خدمتين تمت إضافتهم لدعم القطاع الصحي في دبي بشكل متواصل حيث يتم توفير مركبات للمصابين، كما تم تخصيص مركبات لنقل حوالي 120 طبيباً بشكل يومي، ومركبات أخرى لدعم الصيدليات، كما تم دعم خدمات التوصيل بتوقيع 10 عقود مع شركات توصيل. ولفته إلى أن الهيئة تدرس كيفية مساعدة شركات التاكسي لتعويض خسائرها الناجمة عن أزمة كورونا.



الحفاظ على الريادة



وفي إجابة عن سؤال الإعلامي محمد علي حريسي، من وكالة فرانس برس حول كيفية محافظة مطارات دبي على ريادتها في هذه الأزمة العالمية، حيث لعب مطار دبي دوراً محورياً في تيسير عمليات الإغاثة ونقل المواد الطبية ودعم الأنشطة الإنسانية، أجاب جمال الحاي أن مطار دبي يعتبر نقطة ارتكاز رئيسة لربط العالم، عبر مختلف الخدمات التي يقدمها، وهي تعمل بسرعة لتسهيل زيادة عدد عمليات الشحن الحاصلة بين دبي والمدن الأخرى في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن إدارة عمليات الشحن والخدمات اللوجستية تعمل مع مشغلي الشحن وشركاء الخدمة للحفاظ على سلاسل التوريد في دبي والإمارات خلال المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم اجمع، لافتاً إلى أن شركة الإمارات للشحن نقلت عمليات الشحن الخاصة بها بشكل مؤقت من مطار آل مكتوم الدولي إلى مطار دبي الدولي ومن ثم إلى قرية الشحن، بهدف استيعاب كمية الزيادة الحاصلة في كمية الشحن.



حماية الناس أولوية



وخلال اللقاء الصحفي المدار عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وجه مصطفى الزرعوني، رئيس تحرير صحيفة خليج تايمز سؤالاً لمطر الطاير حول عودة خدمة مترو دبي مؤخراً للعمل بطاقة استيعابية محددة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الطرق والمواصلات لضمان عدم انتشار فيروس كورونا بين مرتادي وسائل النقل ومترو دبي بصفة خاصة، قال إن الهيئة تعتمد على الممارسات العالمية وتعليمات الاتحاد الدولي للمواصلات، الذي أقر ثلاثة محاور يتم التركيز عليها في دبي هي: التطهير والتعقيم، وحماية المستخدمين والموظفين، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي، لافتاً إلى أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي تؤكد حماية الناس، وسلامة الموظفين.

ولفت الطاير إلى تأثر عائدات مترو دبي جراء أزمة كورونا وتقليل عدد الركاب، حيث كان المترو ينقل 643 ألف راكب، واخفض هذا العدد إلى 130 ألف راكب يومياً، مشيراً إلى أن الإجراءات التي يتخذها قطاع النقل في دبي نالت استحسان العديد من الخبراء الدوليين خلال زيارتهم لدبي، مقارنة بدول مثل تايوان وسنغافورة على الرغم من خبراتهم المتراكمة في التعامل مع مثل هذه الأزمات من خلال تعاملهم مع فيروس سارس.

وفي سؤال لعبدالله المطوع من قناة العربية، وجهه إلى جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة مطارات دبي، حول إذا ما كانت هناك مبادرات لتخفيف الأعباء عن الشركاء في مجال الطيران والأعمال، لا سيما أن مطارات دبي تعتبر من أنشط المطارات في العالم، وتشغل أعداداً كبيرة من الشركات التي تراجعت أعمالها بسبب تداعيات كوفيد -19، أشار إلى أن مطار دبي الدولي من أول المطارات العالمية التي ساهمت في تقديم الدعم المطلوب للمستثمرين وشركائها الاستراتيجيين، مضيفاً أن هناك العديد من اللقاءات مع شركاء مطارات دبي خلال المرحلة المقبلة لبحث سبل إعادة التشغيل لما بعد مرحلة كوفيد -19.

وقال: إن جميع الشركات والمستثمرين في مطار دبي تم إعفاؤهم 100% من الحد الأدنى من الضمانات أو الرسوم المعادلة للشركاء الذين طلب منهم وقف النشاط أو التداول بسبب تعليق عمليات المطار نتيجة للوباء العالمي، وذلك بداية من الأول من مارس 2020 وحتى 31 مايو الجاري.



خدمات رقمية وقنوات ذكية



رداً على سؤال للإعلامي عبدالحميد أحمد، رئيس تحرير صحيفة الجلف نيوز حول كيفية تقييم الخدمات التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات للجمهور عبر القنوات الذكية والإلكترونية خاصة بعد إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين، قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: إن الهيئة من الجهات الحكومية السبّاقة في تطوير الخدمات والتحول الرقمي، مع امتلاكها لأربع قنوات رقمية، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة والتي يتم من خلالها تلبية احتياجات المتعاملين على مدار الساعة، إذ شهدت هذه القنوات زيادة 40% في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت زيادة 100% في عدد المعاملات عبر المتحدث الآلي «محبوب»، بالإضافة إلى 91% نسبة مؤشر السعادة على الخدمات الرقمية.

وأكد الطاير تقديم كافة خدمات الهيئة عبر قنواتها الرقمية، موضحاً أن إقبال المتعاملين على الخدمات الإلكترونية للهيئة أدى إلى زيادة هذه المعاملات بشكل عام إلى 300% خلال فترة برنامج التعقيم الوطني.