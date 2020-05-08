شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة ذكية تراقب الرجـفـان الأذينـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة «فيتبيت» الأمريكية، المتخصصة في إنتاج أجهزة التكنولوجيا القابلة للارتداء اللاسلكية، ساعة ذكية لاكتشاف عدم انتظام ضربات القلب، والرجفان الأذيني، وهو السمة الأبرز والأكثر شيوعاً في عدم انتظام ضربات القلب، ويضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والذي يصيب كبار السن الذين يتجاوزن 65 عاماً.
وتعمل الساعة على مراقبة دقات القلب، باستخدام تقنية التصوير الضوئي التنفسي لقياس تدفق الدم من المعصم، ثم تحولها النتائج إلى خوارزمية لتقييم تلك البيانات للدراسة.
ويمكن لمن ظهرت عليهم أعراض عدم انتظام ضربات القلب، التقدم إلى طلب الاستشارة من طبيب اختصاصي عبر مكالمة فيديو من خلال تطبيق «بلوش كير»، المزود بخدمات صحية عن بعد، وستكون التكلفة مجانية.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعة ذكية تراقب الرجـفـان الأذينـي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.