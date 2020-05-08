ساعة ذكية تراقب الرجـفـان الأذينـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة «فيتبيت» الأمريكية، المتخصصة في إنتاج أجهزة التكنولوجيا القابلة للارتداء اللاسلكية، ساعة ذكية لاكتشاف عدم انتظام ضربات القلب، والرجفان الأذيني، وهو السمة الأبرز والأكثر شيوعاً في عدم انتظام ضربات القلب، ويضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والذي يصيب كبار السن الذين يتجاوزن 65 عاماً.

وتعمل الساعة على مراقبة دقات القلب، باستخدام تقنية التصوير الضوئي التنفسي لقياس تدفق الدم من المعصم، ثم تحولها النتائج إلى خوارزمية لتقييم تلك البيانات للدراسة.

ويمكن لمن ظهرت عليهم أعراض عدم انتظام ضربات القلب، التقدم إلى طلب الاستشارة من طبيب اختصاصي عبر مكالمة فيديو من خلال تطبيق «بلوش كير»، المزود بخدمات صحية عن بعد، وستكون التكلفة مجانية.