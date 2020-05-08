قتلى ومئات المصابين بعد تسرب غاز في مصنع بالهند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، أمس الخميس، بعدما تسرب غاز من مصنع في الهند تملكه شركة كورية جنوبية لمنتجات البوليستيرين، وتسبب في مشاكل صحية للمئات، وفي إجلاء سكان قرية قريبة.

ووقع الحادث على بعد حوالي 14 كيلومتراً عن مدينة فيساكاباتنام الساحلية في مصنع تديره شركة «إل جي كيم»، أكبر منتج للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية.

وقالت مفوضة بلدية منطقة فيساكاباتنام، سريجانا جومالا، إن الغاز تسرب من المصنع في الساعات الأولى من الصباح، بينما كان سكان القرى المحيطة نياماً.

وأوضح أحد سكان المنطقة أنه استيقظ حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحاً، بعدما شم رائحة قوية. وأضاف: «عدت للنوم واستيقظت، واشتكى جيران أيضاً من تهيج في العينين ووجع في المعدة». وأظهرت مقاطع مصورة، عمال الطوارئ في المنطقة يهرعون لمساعدة الضحايا الذين بدت على بعضهم علامات الضعف والدوار. وكان البعض مسجى على جوانب الطرق فاقداً الوعي، بينما كان متطوعون يعملون على إفاقتهم، ويهرع آخرون لحملهم إلى عربات الإسعاف.

وأكدت مصادر شرطية، أنه يوجد طفل واحد على الأقل بين المتوفين. وأظهر تسجيل مصور نقل طفلين آخرين على الأقل إلى سيارة إسعاف.

وأضافت المصادر أن ما بين 300 و400 شخص عولجوا في المستشفيات. وجرى إجلاء 1500 آخرين أغلبيتهم من قرية قريبة.

من جانبها، أصدرت شركة «إل جي كيم» بياناً قالت فيه، إن الغاز المتسرب يمكن أن يسبب غثياناً ودوخة لدى استنشاقه، مشيرة إلى أنها تعمل على ضمان تلقي المصابين العلاج بسرعة. وأوضحت الشركة أن عامل صيانة هو الذي اكتشف التسرب في دورة العمل المسائية، وأن الأمر تحت السيطرة الآن.

وذكر المتحدث ومفوضة البلدية أن المصنع في طور إعادة التشغيل، بعدما خففت الهند قواعد العزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإدارة المحلية على «تويتر»، إن الأماكن الواقعة في نطاق ثلاثة كيلومترات تقريباً من المصنع عرضة للخطر. ويظهر من خلال مضاهاة الخرائط وجود منطقة واحدة على الأقل من مناطق احتواء فيروس كورونا في محيط المصنع.

من جانبه، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على «تويتر»، إنه تحدث مع مسؤولين من وزارة الداخلية الاتحادية والسلطة الوطنية لإدارة الكوارث.

وينتج المصنع منتجات البوليستيرين التي تستخدم في صناعة شفرات المراوح الكهربائية، والأكواب وعبوات تعبئة مستحضرات التجميل، بحسب موقع للشركة على الإنترنت. ومادة الستيرين الخام سريعة الاشتعال وتُطلق غازاً ساماً لدى احتراقها.(رويترز)