السلطات السعودية تدشن بوابات للتعقيم الذاتي في «الحرم المكي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت السلطات السعودية بوابات ذكية للتعقيم الذاتي في الحرم المكي، وأعلنت عن تشكيل وحدة من الشرطة لإنفاذ القيود على التجمعات في إطار مكافحة جائحة كورونا.

فقد دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «بوابات التعقيم الذاتي المتطورة» والمزودة بأحدث التقنيات، وذلك ضمن مبادرة «معاً محترزون».

وتعمل بوابات التعقيم الذاتي المتطورة على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر ومزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بعد 6 أمتار، وشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة، حيث يمكنها قراءة درجة حرارة عدة أشخاص في الوقت نفسه، وسرعة القراءة تصل إلى ما يقارب ثانية واحدة.وتتضمن البوابة وحدة تخزين المادة المطهرة وكاميرات المراقبة الحرارية وشاشات المراقبة الذكية.

ويمر عبر البوابات كل من يدخل إلى المسجد الحرام لمباشرة أعمالهم اليومية، كما يتم تعقيم البوابات بشكل دوري عقب استعمالها.

وتأتي هذه البوابات استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي فعلتها الرئاسة في الحرمين الشريفين ومن أبرزها فحص جميع الداخلين للمسجد الحرام، وتركيب الكاميرات الحرارية، وتطبيق التباعد بين عموم المصلين حرصاً على سلامة الموجودين بالبيت العتيق.

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من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة شكلت وحدة من الشرطة لمراقبة انتهاكات قواعد حظر تجمع أكثر من خمسة أفراد والتي كانت قد فرضتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وقالت الوكالة الرسمية نقلاً عن لائحة الحد من التجمعات التي اعتمدها وزير الداخلية، «على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه».

إلى جانب ذلك، أكدت وزارة الصحة السعودية أمس الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 33731 حالة.

وشهدت حصيلة الإصابات أمس في المملكة ارتفاعاً قياسياً ثانياً على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة أول أمس الأربعاء.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 219 حالة وفاة.

وتماثل 1015 مريضاً للشفاء ليصبح إجمالي عدد المتعافين 7798.(وكالات)