«كورونا» يقترب من 4.000.000 إصابة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم من عتبة ال 4 ملايين، بعدما تجاوز حاجز ال3 ملايين و800 ألف أمس الخميس، حسب موقع «وورلد ميتر»، فيما تواصلت حصيلة الوفيات في الارتفاع بالولايات المتحدة، بينما استبعدت منظمة الصحة العالمية إيجاد لقاح للفيروس قبل العام المقبل 2021، مؤكدة أن المستقبل سيفرض تلقيح جميع الناس للقضاء على خطر الفيروس.

وتخطت حصيلة الوفيات الإجمالية في الولايات المتحدة 73 ألفاً. كما وصل عدد الإصابات فيها مليوناً و 252 ألفاً، تليها في المرتبة الثانية عالمياً إسبانيا بأكثر من 253 ألفاً ثم إيطاليا بأكثر من 214 ألفاً، ثم فرنسا فبريطانيا وألمانيا وروسيا وتركيا والبرازيل وإيران والصين. وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 1.3 مليون حالة، بينما بلغ مجمل الوفيات 265 ألف حالة.

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب أن بلاده ستشرع بدءاً من يوم الاثنين المقبل في الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي كانت قد فرضته يوم 17 مارس الماضي. وجاء ذلك في كلمة لفيليب عقب اختتام اجتماعي حكومي خصص لتأكيد موعد رفع الحجر الصحي في البلاد يوم 11 مايو الجاري وهو الموعد الذي كان قد حدده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع استمرار حالة الطوارئ حتى 24 يوليو المقبل.

واتخذت الحكومة الفرنسية عدة إجراءات ضمن خطة الخروج من الحجر من بينها إلزام مستخدمي المواصلات العامة بارتداء الكمامات الطبية، واستئناف الدراسة على مراحل مختلفة حسب حجم الإصابات في كل منطقة وجعلها اختيارية للطلبة مع الإبقاء على المطاعم والمقاهي والفنادق مغلقة وتأجيل البت في قرار استئناف عملها حتى نهاية الشهر.

من جانب آخر، تواصل البرازيل تسجيل الأرقام القياسية في عدد الوفيات والإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا وسط مخوف من تحولها إلى بؤرة الجائحة في أمريكا اللاتينية. وارتفع إجمالي الوفيات في البرازيل، إلى 8536 بعد تسجيل 615 حالة جديدة أمس الخميس. وأوضح بيان لوزارة الصحة البرازيلية كذلك أن عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى 125 ألفاً و218 إصابة بعد تسجيل 10 آلاف و503 حالات جديدة. وزادت الإصابات الجديدة حوالي 9.2 في المئة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما ارتفعت الوفيات حوالي 7.8 في المئة. وتعتبر البرازيل البالغ تعدادها السكاني ما يقرب من 210 ملايين نسمة، الدولة الأكثر تضررًا من الفيروس في أمريكا اللاتينية.

ولأول مرة منذ بدء التفشي، أعلنت السلطات الصحية الروسية أمس عن ارتفاع كبير و قياسي بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعدما سجلت لأول مرة أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء 11231 إصابة جديدة ليصبح بذلك مجموع الإصابات 177160 حالة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي أن «عدد الوفيات اليومية ما زالت عند مستوى متقارب تقريباً بعد تسجيلها 88 حالة وفاة جراء الوباء أمس مقارنة مع 95 و88 وفاة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في عموم روسيا إلى 1625 حالة وفاة. و شهدت أعداد المتعافين اليومي قفزة كبيرة مقارنة مع الأيام السابقة بتسجيلها 2476 حال ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في روسيا إلى 23803 أشخاص.. فيما لم تظهر على 48,7% من المصابين الجدد أية أعراض لكوفيد-19.

على صعيد آخر، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن«المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس»ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم. وقالت المنظمة:«هناك حوالي 80 لقاحاً قيد التقييم، 5 أو 6 منها على الأقل واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل».

وفي تصريحات لصحيفة «ميساجيرو» الإيطالية، أمس، أوضح نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانييري غويرا، أن«منصة دراسة اللقاح هي نفسها التي كانت مع السارس»، وأن«الشروع بالبحث لم يتم من الصفر». وتابع:«على مستوى منظمة الصحة العالمية، نتخذ الاحتياطات لضمان أن تكون كلفة اللقاح قابلة للتحكم بها من قبل أي جهة تقوم بتطويره»، ف«لا يمكن أن يقتصر توفير اللقاح لمن يستطيعون تحمل كلفته فقط».

ومع ذلك أكد غويرا أنه«في غضون ذلك، هناك حاجة إلى تطبيق قواعد الوقاية واحترامها، وبشكل خاص في الأماكن المزدحمة كوسائل النقل العام، دون أن يخفي القلق من هذه النقطة.

وذكر أنه يمكن لمكتب أو مصنع ما التكيف مع اللوائح الصحية، في حين أن خدمات النقل العام من المحتمل أن تكون أكثر خطورة، لأن الناس الذين يستخدمونها في تحرك مستمر».

(وكالات)