213 حالة شفاء و502 إصابة جديدة بـ «كورونا» و8 وفيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المُبكر وحصر الحالات المُصابة بفيروس «كورونا»، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 33 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 502 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16240 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن ثماني وفيات لمصابين من جنسيات مختلفة، من تداعيات الإصابة، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 165.

وأعربت الوزارة، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد، ضماناً للصحة والسلامة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 213 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة مُنذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 3572.