رئيس دولة الاحتلال يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلّف الرئيس «الإسرائيلي» رؤوفين ريفلين رسمياً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، بعدما وافق «الكنيست» على تشكيل حكومة ائتلافية وتقاسم السلطة بينهما، حيث سيقومان بأداء اليمين القانونية الأسبوع المقبل، في وقت حذرت لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف من أن الضم «الإسرائيلي» لأجزاء من الضفة الغربية هو بمثابة «تهديد لحل الدولتين»، في حين دان الأردن إعلان «إسرائيل» بناء سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «افرات» قرب بيت لحم جنوبي الضفة.

وقال بيان مشترك من الأحزاب والكتل السياسية إن 72 من بين أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 وافقوا على ترشيح نتنياهو بعد موافقة البرلمان على تشريع يقر تفاصيل اتفاق تقاسم السلطة بين حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب «أزرق أبيض» بزعامة منافسه بيني جانتس.

وبعد مناقشات حامية، وافق «الكنيست» على تشكيل الحكومة الجديدة في خطوة كانت منتظرة بالنظر إلى أن الليكود برئاسة نتنياهو وائتلاف أزرق أبيض برئاسة جانتس، لديهما أكثرية في الكنيست. وسيؤدي نتنياهو الذي ستستهل الحكومة الجديدة أعمالها برئاسته اليمين القانونية في الثالث عشر من مايو/أيار الجاري، وسيشغل المنصب لمدة 18 شهراً قبل أن يتخلى عنه لصالح جانتس، بموجب الاتفاق. وواجهت الصفقة بين الرجلين مجموعة من الطعون قدمها معارضون لنتنياهو تحدثوا عن عدم أهليته لترؤس الحكومة بسبب لوائح الاتهام التي يواجهها. كما اعتبروا أن بعض بنود الاتفاقية مخالفة للقانون. وقضت المحكمة العليا «الإسرائيلية» مساء الأربعاء بأنه «لا يوجد سبب قانوني لمنع تشكيل الحكومة» بقيادة نتنياهو. وأضافت «إلا أنّ ما خلصنا إليه لا يقلّل من خطورة الاتّهامات الموجّهة لرئيس الوزراء نتنياهو». ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد منفصلة في 24 مايو الجاري.

من جهة أخرى، قالت اللجنة الأممية، في بيان أصدرته الأربعاء، إنه وفيما تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة «كوفيد - 19»، يواجه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال «الإسرائيلي» أزمة إضافية تتمثل في التهديد بضم أراضيه حيث واصلت «إسرائيل» ترسيخ الاحتلال غير القانوني وأعلنت بصورة جلية نيتها ضم مناطق واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تواصل حصار قطاع غزة. وحثت اللجنة المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر الضم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. في غضون ذلك، دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إعلان «إسرائيل» الأربعاء الموافقة على خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن استمرار سياسة الاستيطان «يقتل فرص السلام». ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز تأكيده «إدانة هذا الإعلان ورفضه» بشدة، محذراً من أن «سياسة بناء المستوطنات والضم ومصادرة الأراضي والتهجير من شأنها قتل فرص السلام وتأجيج الصراع».

(وكالات)