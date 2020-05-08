البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي.. ويؤجل تسمية وزيرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

منح مجلس النواب (البرلمان) العراقي الليلة قبل الماضية الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، بعدما وافق على تمرير 15 مرشحاً ورفض خمسة مرشحين، فيما أرجأ التصويت على حقيبتي الخارجية والنفط، فيما حظيت عملية تصويت البرلمان العراقي على حكومة الكاظمي بترحيب محلي وعربي ودولي كبير.

وعقدت الجلسة في منتصف الليل بحضور 255 نائباً، وذلك بعد ثلاث ساعات من موعدها المقرر بسبب مشاورات الساعات الأخيرة بين المكلف ورؤساء الكتل النيابية. وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الكاظمي تعهد في كلمة في مستهل الجلسة بمواجهة التحديات «الكبيرة» التي تواجه البلاد اقتصادياً وأمنياً وصحياً واجتماعياً و«تأكيد السيادة الوطنية». وأضاف الكاظمي أن العراق «يسعى لإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن حكومته جاءت «استجابة لأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية لتكون حكومة حل لا حكومة أزمات». كما تعهد بالعمل على «حصر السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات ومنع استخدام أرض العراق للاعتداء على الآخرين». وكان الكاظمي قال، مساء الأربعاء، «لقد عملتُ على انتقاء المرشحين ومعظمهم من طواقم الوزارات على أسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم. سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة.

ووافق النواب على 15 وزيراً من 22، وبالتالي، لا تزال أمام الكاظمي مهمة تبديل سبعة وزراء. وعقب ذلك أدى الكاظمي ووزراؤه اليمين الدستورية، ثم أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الجلسة. وباتت حكومة الكاظمي تتألف من الفريق الركن حسن جمعة وزيراً للدفاع، والفريق الركن عثمان الغانمي وزيراً للداخلية، وعلي عبدالأمير علاوي وزيراً للمالية، وخالد بتال وزيراً للتخطيط، وحسن التميمي وزيراً للصحة، ونبيل كاظم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وماجد مهدي وزيراً للكهرباء، ونازين محمد وزيراً للإعمار والإسكان، وناصر حسين وزيراً للنقل، وعدنان درجال وزيراً للشباب والرياضة، ومنهل عزيز وزيراً للصناعة، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات، وعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد وزيراً للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية. فيما تم رفض التصويت على المرشحين لوزارات التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة والمهجرين، في حين تم تأجيل التصويت على وزيري الخارجية والنفط إلى إشعار آخر.

من جهة أخرى، قال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة له على موقع «تويتر»: «أبارك لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة، وبهذا نكون قد تجاوزنا مرحلة عصيبة في تاريخ وطننا». وأضاف: «على الحكومة العراقية الجديدة المضي قُدُماً لإحداث تغيير ملموس، فالتحديات كثيرة، وكذلك هي الفرص، والأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في تحديد الفرص والتصدي للتحديات، والعمل بالشراكة مع العراقيين لبناء مستقبل مزدهر ومستقر لبلدهم».

ورحبت مصر بالإعلان، عبر وزارة الخارجية، عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، متمنية له كل التوفيق والسداد في قيادة الحكومة، لتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق، في الاستقرار والازدهار، وتعزيز دور العراق على الساحتين العربية والدولية.

كما رحب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق. وشدد على أن أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكداً أهمية تعزيز علاقات جمهورية العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية، وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية.

إلى ذلك، رحبت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بمنح الثقة لحكومة الكاظمي، وحثت بلاسخارت على استكمال تشكيل الكبينة الوزارية ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعاً لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة. وأكدت بلاسخارت مجدداً مواصلة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات. كما رحبت السفارتان الأمريكية والبريطانية في بغداد بمنح الثقة لحكومة الكاظمي.