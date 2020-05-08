«السلامة الغذائية» تدعو إلى الاعتدال عند تناول الأطفال «فيمتو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

أوضحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حول مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله أحد الأشخاص يحذر من تناول منتج «شراب الفيمتو» واحتوائه على عبارة تحذيرية على بطاقة بيان المنتج وهي «قد يكون له تأثير سلبي في النشاط والتركيز عند الأطفال»، أن الهدف من وجود هذا التحذير هو توعية المستهلكين بأهمية الاعتدال في إعطاء تلك المنتجات للأطفال، والتركيز على التغذية الصحية التي تشجع الهيئة عليها باستمرار.

وأشارت الهيئة في ردها على استفسار خاص ل«الخليج»، إلى أن التحذير الوارد على بطاقة البيان بخصوص وجود اللون الصناعي«E 129 Allura Red» في شراب الفيمتو هو تطبيق لاشتراط اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بالمواد المضافة للأغذية والمستندة إلى مواصفات دولية، أي أنه التزام من قبل الشركة ببنود منصوص عليها في اللائحة الفنية ذات الصلة، حيث إن اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بالمواد المضافة المسموح بإضافتها إلى المواد الغذائية تشترط وجود التحذير (قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز عند الأطفال)، على بطاقات بيان بعض المنتجات الغذائية التي تحتوي على بعض الألوان الصناعية ومنها اللون الصناعي «E 129 Allura Red» المذكور، موضحة أنه يصعب على الفرد من أن يتجاوز مجموع ما يتناوله يومياً من هذا اللون «Daily Intake» من الأغذية والعصائر، الحدود اليومية المقبولة «Acceptable Daily Intake» والتي تقدرها الهيئات الدولية المعنية بتحليل المخاطر.

وتنصح الهيئة، المستهلكين باتباع قواعد التغذية السليمة والاعتماد قدر الإمكان على الأغذية الطازجة والمحضرة منزلياً.