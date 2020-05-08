4 تحديات تواجه مشاريع البنية التحتية لبلدية أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد المهندس محسن البريكي مدير إدارة تطوير البنية التحتية في بلدية مدينة أبوظبي، أن تحديات مشاريع البلدية في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19) اختلفت وتمثلت في 4 تحديات متعلقة بالمواد، والبرامج الزمنية للأعمال، وساعات العمل وإعادة جدولة أولوية المشاريع؛ لتتناسب مع متطلبات الفترة الحالية.

وقال: إنه تم طرح بدائل من السوق المحلي؛ لمواجهة نقص بعض المواد التي تورد من مصانع خارج الدولة؛ بسبب إغلاقها، أسهمت في إنعاش السوق المحلي، وتشجيع المستثمرين المحللين، للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، كما تمت إعادة جدولة المشاريع من خلال دراسة المشاريع، والتركيز وإعطاء الأولوية على المهم خلال الفترة الحالية، إضافة إلى إعادة جدولة ساعات العمل بما يتماشى مع الأسس والقوانين الموجودة حالياً، وخاصة في المساء فيما يخص برنامج التعقيم الوطني.