شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمدد حظر التجول حتى نهاية رمضان.. وتشدد على الالتزام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة-بيروت- الخرطوم:

الخليج، وكالات

مددت الحكومة المصرية إجراءات حظر التجول المطبقة في البلاد منذ بداية شهر رمضان، وحتى انتهاء أيام الشهر الفضيل، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية،فيما ارتفعت حالات التعافي من كورونا عربيا واعلنت موريتانيا والبحرين تخفيف القيود بشروط.

فقد أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي ، عن تمديد حظر التجول حتى نهاية رمضان، ما يعني تطبيق حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء، وحتى السادسة صباحاً، مع إغلاق المحال التجارية في الساعة الخامسة. وأكد مدبولي، أمس الخميس، أنه في حالة استمرار الأزمة فسوف تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أزمة الوباء، منوهاً بأنه مع تراجع الإصابات سوف يبدأ الاقتصاد المصري في التعافي، ويعاود نشاطه بكل طاقته، وتعويض خسائره.وقال مدبولي إن الدولة ستطبق العديد من الإجراءات على الأفراد والشركات، مطالباً المصريين بالحفاظ على أنفسهم من كورونا، وأن يطبقوا الإجراءات الصحية الوقائية، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين مع إجراءات الدولة، موضحاً أنه تم تحرير 4 آلاف مخالفة لمواطنين خالفوا إجراءات الحظر.

كما أكد مدبولي، أن 1100 مصري عادوا من الكويت في اليومين الماضيين، مشدداً على أن الحكومة تعمل على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا ، إلى 2314 حالة، وأضافت الوزارة، أن 85 مصاباً خرجوا مؤخراً من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وجميعهم مصريون.وكشفت الوزارة عن تسجيل 387 حالة إيجابية جديدة، و17 وفاة، ما رفع إجمالي عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا، حتى مساء الأربعاء، إلى 7588 حالة، و469 وفاة.

إلى جانب ذلك كشفت شركة مصرية متخصصة في إنتاج الأدوية عن بدء التجارب لإنتاج دواء لفيروس كورونا. وأكد الدكتور شرين حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية، قرب تنفيذ 3 تجارب تخص 3 أدوية جديدة لعلاج كورونا، أوائل الشهر المقبل، متوقعاً أن يكون في مصر دواء لفيروس كورونا في وقت قريب، بعد الانتهاء من التجارب، والحصول على الموافقات اللازمة لإنتاج الدواء.

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وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أمس الخميس شفاء 162 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 278 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 6567 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة.

وفي سلطنة عمان أكدت وزارة الصحة تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بكورونا. وذكرت أن العدد الكلّي للإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 2958 حالة وعدد الوفيات 13، فيما تماثلت 980 حالة للشفاء .

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 784 حالة بعد تسجيل 34 حالة جديدة. وقالت الوزارة إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 25 حالة. وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 220 حالة .

وفي فلسطين، أعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة أمس الخميس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفلسطيني من الخليل لترتفع حصيلة الإصابات بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة إلى 547 إصابة. وأضافت أنه تم إغلاق قرية السموع في محافظة الخليل لوجود عدد كبير من الإصابات فيها.وذكرت أنه تم تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس في محافظات القدس والضفة الغربية ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 222 حالة

وفي السودان أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالإضافة إلى 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 52 حالة وفاة و930 إصابة بالفيروس كما أشارت إلى أن 12 حالة جديدة تماثلت للتعافي لترتفع جملة حالات الشفاء إلى 92 حالة.

وفي موريتانيا أعلنت الحكومة تخفيف التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي فيروس كورونا من خلال السماح خصوصاً بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محدّدة.

يذكر أن الحكومة البحرينية أعلنت أول أمس الأربعاء تخفيف بعض القيود على الحركة والأنشطة التجارية مع التهديد بعقوبات وغرامات باهظة على المخالفين. وأعلنت وزارة الصحة أمس الخميس تسجيل 197 إصابة جديدة فيما أكدت تماثل 138 حالة أخرى للشفاء، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1998 حالة .