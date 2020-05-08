العرب والخيال الفيروسي

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هل ثمة ظرف زمان أفضل من «العهد الكوروني»، لبناء التكامل؟ إلى أين ستفر المخططات لو قام صرح من العمل المشترك، وصار العرب «صافي يا لبن»، «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم»؟

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لا مزاح في هذا الطرح، فكل من عليها على رأسه مئة بطحة تاجية، فما الزمن الأنسب للتعاون وتدوير الزوايا، ونسيان الحساسيات وما صنع الحداد؟ الآن فرصة تجاوز العثرات، وتذكر زمان الوصل والصفاء. مَن مِن الناس لا يخطئ إذا خطا؟ من تُرى لا تذهب بصوابه نشوة الصهوة إذا امتطى؟ إن لم يسط على ما ليس له سطا، أو «زودها حبتين» شططا، وجعل الأمور فُرُطا، فحرم إذا أعطى،وعرّى إذا غطّى، وأسرف خبطا وخلطا.

الآن، كل بلاد الأرض مشغولة بفيروساتها، فالعلاقات الدولية كأنها تشهد شيئاً من التفكير في غير الهيجاء والهياج والتهييج، إلا الإمبراطورية فإنها لا تستريح ولا تريح، ولا تهدأ لها ريح. الآن موسم الوحشة من هادم لذات الاقتصاد العالمي، عملاق قمة هامته مئة جزء من المليار من المتر. لتقريب الصورة، تخيل أن عليك أن تقطع مليار كيلومتر، أي ثلاث مرات من الأرض إلى القمر، لكنك لم تنجز غير مئة كيلومتر. أرأيت كم طول الفيروس قياساً على المتر؟

الآن أروع موسم للهجرة إلى شمال الخيال، وليكن الخيال العلمي الذي يفوق كل أغرب وأبعد ألوان الخيال العلمي. ماذا لو قال كل واحد من شعوب الاثنين والعشرين دولة: إن فيروساً واحداً يملك قوة هدامة إلى حد تجميد الدماء في شرايين الكوكب في جميع الميادين، فماذا لو أراد كل فرد من الأربعمئة مليون أن يصبح طاقة بناءة لما يعادل وزنه من الفيروسات؟ ستكون الطاقة الناتجة أكبر بمليارات التريليونات من طاقة الكون بقضه وقضيضه. هل تريد التفسير الفيزيائي العلمي اليوم لقول الصوفي: «وتحسب أنك جِرم صغير..وفيك انطوى العالم الأكبر؟». يقول العلماء: إن حساب جميع التشابكات العصبية في خلايا الدماغ البشري، يحتاج بالحواسيب الحالية إلى الوقت الذي انقضى حتى الساعة منذ الانفجار العظيم!

لزوم ما يلزم: النتيجة الإحباطية: معقول؟ فيروس يفعل بالعالم كل هذا الهدم، وأربعمئة مليون عربي يعجزون عن جعل العرب يتفقون على كلمة سواء نحو عمل مشترك؟

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