16500 من طلاب «التقنية العليا» يشاركون في 700 نشاط إلكتروني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد أعلنت كليات التقنية العليا عن مشاركة نحو 16 ألفاً و500 طالب وطالبة على مدى شهر في 700 نشاط ضمن الحرم الجامعي الرقمي ومركز التنمية الوظيفية الإلكتروني «المهارات الحياتية، المسابقات أونلاين، الرياضة والقراءة وأنشطة التطوع عن بُعد».

كما أعلنت أن هناك أكثر من 14,300 طالب وطالبة تفاعلوا على مدار شهر مع أنشطة وبرامج الحرم الجامعي الرقمي حيث استفادوا من 700 نشاط أونلاين، كما شارك 2,324 طالباً وطالبة في برنامج التطوير الوظيفي عن بُعد عبر مركز التنمية الوظيفية الإلكتروني.

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