«أغذية» تنتخب رئيس مجلس إدارة وأعضاء جدداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة أغذية»، عن انتخاب خليفة سلطان السويدي رئيساً لمجلس إدارتها إلى جانب انتخاب 6 أعضاء جدد لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لنتائج الانتخابات التي تم الكشف عنها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.

وتعد «أغذية» من الشركات الرائدة في المنطقة لإنتاج الأغذية والمشروبات الرائدة في المنطقة.

ويتولى خليفة سلطان السويدي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحافظ الاستثمارية في «القابضة ADQ»، المسؤولية عن إدارة محفظة أصول «القابضة (ADQ)» في قطاعات المرافق، والصناعات، واللوجستيات، والأغذية والزراعة؛ حيث تنصب جهوده على تحقيق النمو والقيمة على المدى الطويل، ويتمتع بمجموعة من المهارات والخبرات، إضافة إلى عضويته في العديد من مجالس الإدارة وتوليه مناصب استراتيجية عبر مجموعة من الأصول الحكومية في إمارة أبوظبي.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: تواصل أغذية العمل على توسعة عملياتها ومصالحها عبر الأسواق الإقليمية، إضافة إلى تنويع منتجاتها في قطاع الأغذية والمشروبات. كما أنها تعد من أبرز الشركات التي تتضمنها محفظة شركات «القابضة ADQ». ويبشر قطاع صناعات الأغذية الزراعية بعصر جديد من الابتكار والاستدامة، بما يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج أبوظبي غداً 21. وبفضل عملنا مع أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثاً جنباً إلى جنب، فإننا سوف نسعى إلى توجيه ودعم الشركة من أجل تحقيق المزيد من النمو.

كما جرى خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الأخير، انتخاب سالمين عبيد العامري، نائباً لرئيس مجلس إدارة «أغذية»، وهو يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة للزراعة ولديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الشؤون التجارية والعمليات التشغيلية وخصوصاً في قطاعي الأعلاف والأغذية. ويشرف العامري من خلال منصبه الحالي في «الظاهرة»، على الخدمات اللوجتسية العالمية.وأكد المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية بالإنابة: نتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس إدارتنا السابق والأعضاء الذين عملوا معه لتفانيهم وحكمتهم، ويسعدنا أن نرحب برئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي سوف يقودنا في المرحلة المقبلة من رحلتنا. وإضافة إلى كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، يتضمن مجلس إدارة «أغذية» الجديد عضوية: خلف عبدالله رحمه الحمادي، وخميس محمد الشامسي، وسيف الدين روباوالا، وغيانلوكا فابري، وجيل ادوتفي.