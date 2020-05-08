شكرا لقرائتكم خبر عن 2.89 مليار أرباح بنوك أبوظبي في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
تراجعت الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي بحوالي 41% في الربع الأول من العام الجاري إلى 2.89 مليار درهم مقابل 4.86 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي. وذلك على الرغم من ارتفاع العائدات التشغيلية للبنوك الثلاثة بحوالي 8% خلال الفترة إلى 9.33 مليار درهم.
ويرجع السبب في تراجع الأرباح الصافية بالدرجة الأولى إلى رفع بنوك أبوظبي الثلاثة، مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير مع التحوط من تأثيرات كوفيد- 19، واستقطاع بنوك مخصصات عن انكشافها على مجموعة «إن إم سي» .
وأظهر تحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات البنوك الثلاثة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بحوالي 226% في الربع الأول من العام الجاري إلى 3 مليارات درهم تقريباً مقابل 923 مليون درهم في الربع الأول من 2019.
ونمت الأصول الإجمالية لبنوك أبوظبي بحوالي 1.33% عن الفترة إلى 1.37 تريليون درهم، مقابل 1.35 تريليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.
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