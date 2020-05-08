نادي الشارقة يعتمد تشكيل إدارات المالية والصحية والاستراتيجية والقانونية

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة علي سالم بن عبدالرحمن المدفع، بقية الإدارات التي أكملت التشكيل الإداري الجديد في نادي الشارقة، تم ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقد مساء أمس الأول الأربعاء، وهو الاجتماع الثالث عن بعد لمجلس إدارة نادي الشارقة الجديد، وضم تشكيل إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي الأعضاء الدكتور صقر المعلا والدكتور زكي المزكي والدكتور خليل المطروشي، وستكون هذه الإدارة برئاسة الدكتور عبدالعزيز المهيري، وهي من الإدارات المستحدثة في العمل الرياضي بدولة الإمارات والمنطقة بصفة عامة.

ويرأس إدارة الاستراتيجية والجودة وهي مستحدثة أيضاً طارق المدفع، وضمت في عضويتها عبدالله رياض الشامسي وماجد ناصر البردان ومروان أحمد عبدالرحمن وعلي حسن الأميري وفيصل أحمد الخميري وإدارة الشؤون المالية والإدارية برئاسة سلطان إبراهيم عسكر وعضوية حارب محمد الرميثي وعيسى موسى آل مندوس.

وإدارة الشؤون القانونية برئاسة محمد علي الحمادي وأحمد ضياء جوهر وفيصل مال الله الحمادي.

وتوجه أعضاء الإدارات بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة علي المدفع وإخوانه الأعضاء وإلى رؤساء ومديري الإدارات الجديدة، وأكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم للمساهمة في دفع عجلة العمل الإداري في نادي الشارقة متمنين دوام التوفيق لنادي الشارقة إدارة وجماهير ولاعبي جميع الألعاب الرياضية في النادي.