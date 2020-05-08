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روسيا والاتحاد الأوروبى يناقشان الصراع فى سوريا وليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مبعوث الرئيس الروسى الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف، اتصالا هاتفيا مع سفير الاتحاد الأوروبى فى روسيا ماركوس إيديرير لمناقشة النزاعات فى سوريا وليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية -فى بيان لها بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية والإنسانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك على الصراع الإسرائيلى - الفلسطيني".

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وأشار الجانبان إلى أن وجود إطار قانونى دولى يهدف إلى إقامة سلام دائم وشامل فى المنطقة يتضمن بشكل خاص قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما سلط الدبلوماسيان الضوء على أهمية تنسيق جهود روسيا والاتحاد الأوروبى وبشكل خاص فى إطار اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، من أجل تسهيل المحادثات بين إسرائيل وفلسطين على أساس مبدأ الدولتين.

 

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