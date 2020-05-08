شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودي يجري اتصالا برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي.

وأكد بن سلمان خلال الاتصال الهاتفي دعم السعودية لنماء وأمن العراق، مضيفا بأن السعودية حريصة على تقوية العلاقة مع العراق.

وبحسب العربية، أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الحرص على أهمية العلاقة مع السعودية.، وأعلن مكتب رئيس وزراء العراق تلقيه دعوة لزيارة السعودية.

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فى غضون ذلك، تعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بعد تسلم رئاسة الوزراء رسميا اليوم الخميس، بحماية الدولة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وفى أول اجتماع لها برئاسة مصطفى الكاظمى، أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية للقضاء بشكل كامل على بقايا تنظيم داعش فى البلاد، وعقدت الحكومة العراقية الجديدة اليوم الخميس، تعقد أولى جلساتها الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وكان رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمى، أكد اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم: منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتى، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".