شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطوارئ السودانية توصى بتمديد إغلاق ولاية الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر لرويترز، إن لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس كورونا، رفعت توصية لمجلس الأمن والدفاع بتمديد الإغلاق الكامل فى ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من الأحد المقبل.
وسجلت البلاد حتى الآن 930 حالة إصابة بالفيروس بينها 52 حالة وفاة، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن والدفاع السودانى قرارا نهائيا بشأن الإغلاق اليوم الجمعة.
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