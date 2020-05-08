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لجنة الطوارئ السودانية توصى بتمديد إغلاق ولاية الخرطوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر لرويترز، إن لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس ، رفعت توصية لمجلس الأمن والدفاع بتمديد الإغلاق الكامل فى ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من الأحد المقبل.

 

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وسجلت البلاد حتى الآن 930 حالة إصابة بالفيروس بينها 52 حالة وفاة، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن والدفاع السودانى قرارا نهائيا بشأن الإغلاق اليوم الجمعة.

 

 

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