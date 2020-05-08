شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 29 ألفا و168 مواطنا إجمالى من تم اجلاؤهم ضمن خطة العودة الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أن إجمالى عدد المواطنين الكويتيين العائدين وفق عملية العودة الشاملة، التى تمت على أربع مراحل خلال فترة من 19 أبريل الماضى إلى يوم أمس الأربعاء، بلغ 29 ألفا و168مواطنا ومواطنة.

وقال رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين الكويتيين سعد العتيبى - فى مؤتمر صحفي، للاعلان عن التقرير الختامى للخطة الشاملة للعودة اليوم - إن عدد المواطنين المسجلين فى منصة (معاكم) التى أطلقتها وزارة الخارجية الكويتية بلغ 42 ألفا و584 مواطنا ومواطنة، فى حين بلغ عدد الذين أبدوا الرغبة فى العودة 35 ألفا و848 مواطنا ومواطنة.

وأوضح أنه تم نقل 37ر81% من المواطنين الكويتيين الذى أبدوا رغبتهم فى العودة، فى حين لم يلتحق ما نسبته 63ر18% من المواطنين بالخطة؛ وذلك لأسباب خاصة بهم، منها تغيير رغبتهم فى العودة، أو عدم استكمال علاجهم بعد.

وأشار الى أن إجمالى عدد الركاب فى المرحلة الأولى التى استمرت من 19 إلى 21 أبريل الماضي، بلغ 9267 راكبا وراكبة من 16 وجهة حول العالم، شملت كل من الرياض والدمام وجدة وأبوظبى ودبى والمنامة والدوحة ومسقط والقاهرة والإسكندرية والعاصمة الأردنية عمان وإسطنبول وأنقرة ولندن وجنيف وباريس.

وأضاف أن إجمالى عدد الركاب فى المرحلة الثانية التى استمرت من 23 إلى 25 أبريل الماضي، بلغ 8489 راكبا وراكبة من 26 وجهة، شملت كل من القاهرة والإسكندرية والعاصمة الأردنية عمان وإسطنبول والدار البيضاء وتونس وبيروت ولارنكا ونواكشوط وداكار وفاليتا وتبليسى وباكو ومومباى ودلهى وتريفاندروم ومانيلا وبانكوك وسراييفو وأمستردام وفيينا ولندن وباريس وبروكسل وميونخ ونيويورك.

وتابع العتيبى أن عدد الركاب فى المرحلة الثالثة، التى استمرت من 27 إلى 29 أبريل الماضي، بلغ 5685 راكبا وراكبة من 17 وجهة، شملت كل من حائل وأبوظبى ولندن وجاتويك ومانشستر ووارسو وجاكرتا وسنغافورة وأوكلاند وسيدنى وبيرث وجلاسكو ودبلن ويريفان وموسكو ونيويورك.

Advertisements

ولفت إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة ضمت 5727 راكبا وراكبة من 12 وجهة، شملت كل من النجف والقاهرة وبرشلونة ولندن ومونتريال وواشنطن ودالاس وميامى ولوى أنجلوس وبيرث وسيدنى وملبورن.

وأوضح العتيبى أن المجموع الكلى للمسافات المقطوعة فى الخطة بلغ مليون و12 ألفا و458 كيلومترا، فى حين بلغ عدد ساعات الطيران 1753 ساعة، مشيرا الى أن هذه الرحلات كانت على متن كل من طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة، وشركة طيران الاتحاد الإماراتية، والخطوط الجوية القطرية.

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولى فى (الطيران المدني) الكويتية صالح الفداغي، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للعائدين وفق الخطة، بلغ 118 مواطنا ومواطنة.

وأضاف الفداغى أن المجموع الكلى للمواطنين فى المحاجر المؤسسية الإلزامية بلغ 725 مواطنا، فى حين بلغ عدد المواطنين فى الحجر المؤسسى الاختيارى 3916 مواطنا ومواطنة، فيما بلغ عدد المواطنين فى الحجر المنزلى 24 ألفا و424 مواطنا ومواطنة.

وأشار الى أن عدد المواطنين الذين يتلقون العلاج فى الخارج، بلغ 1833 مواطنا ومواطنة، فى حين بلغ عدد المرضى الذين عادوا من الخارج 1190 مواطنا ومواطنة.

تجدر الإشارة إلى أن خطة (العودة الشاملة) تعتبر أكبر خطة إجلاء فى تاريخ الكويت من حيث العدد، وبأقصر فترة ممكنة، إضافة إلى أنه إجلاء صحي، بعكس ما سبقه فى تحرير الكويت عام 1991، وأربع مرات خلال ظروف سياسية سابقة.