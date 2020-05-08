إسرائيل تعتزم إقراض السلطة الفلسطينية أمولا اقتطعتها منها

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

تعتزم إسرائيل إقراض السلطة الفلسطينية مبلغ 227 مليون دولار أمريكي، بدلا من أموال اقتطعتها من أموال ضرائبها (إيرادات المقاصة)، بحسب صحيفة عبرية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" عبر موقعها الإلكتروني الخميس، إن "إسرائيل تعتزم إقراض 800 مليون شيكل (نحو 227 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية بتوجيهات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

وأضافت الصحيفة، أن القرار الإسرائيلي يأتي بدعوى أن أزمة فيروس كورونا تسببت بانخفاض حاد في الإيرادات الفلسطينية.

وأوضحت أن إسرائيل تريد من هذا القرار تعويض أموال الضرائب التي تقتطعها من السلطة الفلسطينية بسبب استمرارها في دفع رواتب لأهالي الشهداء والمعتقلين والمحررين من السجون الإسرائيلية.

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أنه سيتم المصادقة على القرار الأحد المقبل.

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وذكرت أنه من المفترض أن يتم تحويل المبلغ على دفعتين خلال الشهور المقبلة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الفلسطينية حول ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية، إلا أنها أعلنت على لسان رئيسها ومسؤولين فيها بأكثر من مناسبة، رفضها لأي حلول قد تعترف ضمنا بحق إسرائيل في اقتطاع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من أموال الضرائب.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من "إيرادات المقاصة" في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات المعتقلين وعائلات والشهداء.

و"إيرادات المقاصة" هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمئة بدل جباية.

وفي 8 يوليو/ تموز 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح للحكومة باقتطاع جزء من أموال المقاصة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.