ليبيا.. مقتل مدني بقصف لميليشيا حفتر وسط طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

- وإصابة آخرين في قصف يستهدف منطقة "زاوية الدهماني" وسط العاصمة، وفق القوات الحكومية

- مصدر محلي قال للأناضول إن قذائف صاروخية سقطت قرب السفارة الإيطالية ومقر الخارجية بالحكومة

قتل مدني وأصيب آخرون، الخميس، في قصف مستمر يستهدف وسط العاصمة الليبية طرابلس، من قبل ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وقال إن "مواطنا استشهد، وسجلت عدة إصابات (دون تحديد) في قصف ميليشيات حفتر الارهابية على منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس قبل قليل".

من جانبه، قال أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، إن "قذائف صاروخية أطلقتها مليشيا حفتر، الخميس، قرب السفارة الإيطالية ومقر وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، في طرابلس".

وأضاف "علي" في تصريح للأناضول، أن المعلومات التي وصلت لفرق الإنقاذ تفيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة القصف، مشيرا أن فرق الإنقاذ توجهت إلى عين المكان.

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كما لفت إلى أن القذائف لا تزال تتساقط على منطقة زاوية الدهماني وسط العاصمة.

بدوره قال أمين الهاشمي المستشار الاعلامي لوزارة الصحة للأناضول أن "منطقة زاوية الدهماني تعرضت للقصف من قبل مليشيات حفتر وان القصف تسبب في وفاة مواطن كحصيلة أولية".

المعلومات ذاتها أكدها مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب"، حيث أشار إلى أن "القذائف سقطت بمنطقة زاوية الدهماني والتي تضم سفارات دول اجنبية من بينها إيطاليا وتركيا".

وأضاف المجعي للأناضول أن قذائف اخرى سقطت بالقرب من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس وكذلك ميناء طرابلس البحري ولم تتسبب تلك القذائف اية خسائر بشرية، على حد تعبيره.

وسقطت قذائف صاروخية اطلقتها مليشيات الجنرال الانقلابي حفتر بالقرب من السفارة الإيطالية ومقر وزارة الخارجية بالحكومة الليبية بحسب مصدر بجهاز الاسعاف والطوارئ.

وكثفت ميليشيا حفتر، بالآونة الأخيرة، من استهدافها للمدنيين، ضمن هجوم متعثر بدأته منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبدت خلاله خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.