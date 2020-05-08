صحيفة أمريكية: واشنطن ستسحب بطاريات باتريوت من السعودية

واشنطن/ الخليج 365

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، أن واشنطن ستسحب بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ من السعودية.



ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن "قررت إزالة 4 بطاريات باتريوت، وسحب عشرات العسكريين الذين أرسلتهم بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية العام الماضي".



وأضافت أن سربين من الطائرات المقاتلة الأمريكية غادرا المنطقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضا خفض التواجد البحري الأمريكي في الخليج العربي قريبًا.



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ولفتت إلى أن تلك القرارات تستند إلى أن إيران "لم تعد تشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الاستراتيجية الأمريكية".



ولم يصدر عن الجانب السعودي أي تعليق بشأن ما نشرته "وول ستريت جورنال"، حسب المصدر ذاته.

ففي مايو/ أيار 2019، تعرض خط أنابيب قرب العاصمة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة، أعقبه آخر في أغسطس/ آب من نفس العام، استهدف حقل الشيبة شرقي المملكة، وهجوم ثالث استهدف منشآت "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

وتعتقد مصادر أمريكية أن الهجمات على منشآت "أرامكو" نفذتها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية يمكن التحكم بها عن بُعد، ذكر مسؤولون سعوديون في التحالف العربي أن الكشف الأولي على أجزاء من حطام الصواريخ يشير إلى أنها إيرانية الصنع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.