قدم.. تمديد تعليق النشاط الرياضي في مصر والعراق‎

علي جواد / الخليج 365

قررت مصر والعراق، الخميس، تمديد تعليق دوريات كرة القدم في إطار إجراءات الحد من تفشي "كورونا".

ففي مصر، أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم في بيان، مد تعليق المسابقات المحلية حتى نهاية مايو/أيار الجاري.

وأوضح البيان أن "القرار يسري على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".



وحتى الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر 7 آلاف و981، منها 482 وفاة، وألف و887 حالة تعاف.



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وفي العراق، أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم في بيان، تمديد تعليق مسابقات دوري الكرة حتى 22 مايو الجاري.

وأوضح البيان أن "مسابقات الدوري وبقية النشاطات الكروية، سيتم استئنافها في حال تحسن الأوضاع بشكل عام في البلاد وانتهاء جائحة كورونا".

وحتى الخميس، سجل العراق ألفي و543 إصابة بفيروس كورونا، بينها 102 وفاة، وألف و626 حالة تعاف.

وكانت السلطات في مصر والعراق علقت مسابقات كرة القدم، في مارس/آذار الماضي، للحد من تفشي "كورونا" في البلدين.

وإجمالا أصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، أكثر من 3 ملايين 883 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 268 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و331 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".

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