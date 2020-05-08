وفيات كورونا في تركيا تزيد 57 لتصل إلى 3641 حالة

اسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات وزارة الصحة يوم الخميس أن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع 57 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 3641.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع بواقع 1977 إلى 133721، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا. وتراجع العدد اليومي للوفيات والإصابات الجديدة بشكل حاد عن أرقام الذروة التي سُجلت الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا، المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19، حتى الآن 82984 شخصا.
وبلغ عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أجريت في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 30395، مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشي الوباء إلى ما يتجاوز 1.27 مليون اختبار.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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