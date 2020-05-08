دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إجمالي عدد وفيات إجمالي عدد وفيات كورونا في فرنسا يقترب من 26 ألفا

باريس (رويترز) - ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا بواقع 178 حالة أو 0.7 بالمئة إلى 25987 يوم الخميس، وهو أقل معدل للزيادة منذ أربعة أيام.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب في وقت سابق من يوم الخميس إن فرنسا ستبدأ رفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد منذ شهرين تقريبا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة تراجع بنحو 186 أو 5.9 بالمئة إلى 2961، وهو إجمالي يقل عن حاجز الثلاثة آلاف للمرة الأولى منذ 25 مارس آذار.

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ويقل عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة، وهو مقياس أساسي لقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الوباء، بكثير الآن عن نصف الذروة التي شهدتها البلاد في الثامن من أبريل نيسان وبلغت 7148 مريضا.

وتراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات من جديد إلى 23208 من 23983، مواصلا انخفاضا مستمرا منذ ثلاثة أسابيع وفيما يمثل تراجعا بنسبة 30 بالمئة تقريبا عن ذروة مسجلة في 14 أبريل نيسان بلغت 32292 مصابا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)