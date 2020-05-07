دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي من هو مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية الجديدة؟

قام رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بأداء اليمين الدستورية بحضور 255 نائباً، وذلك بعدما وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدمها.

مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية

وفي كلمته أمام النواب، قال الكاظمي أن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليس حكومة أزمات، وأكد على أنه يرفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات، ومشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.

كما كشف رئيس الوزراء العراقي أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وأنها بصدد إقامة علاقات أخوة وتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي، وذلك وفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية.

وأضاف الكاظمي أن أوليات الحكومة العراقية تتمثل في التالي: تطوير المؤسسات الحكومية وإصلاحها، معالجة التحديات الاقتصادية والمالية، ركائز العلاقات الخارجية، مكافحة الفساد، العدل معياراً للدولة الناجحة، الاحتجاج السلمي كطريق لإرشاد الدولة، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات.

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من هو رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي؟

مصطفى الكاظمي من مواليد بغداد عام 1967، وقد درس القانون في وطنه العراق، ثم عمل في الصحافة، واشتهر بكتابة مقالات الرأي، وعمل مديراً لتحرير قسم العراق في موقع مونيتور الأمريكي، كما أدار من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني. © alqiyady من هو مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية الجديدة؟

عُرف عن الكاظمي مناهضته لحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكان يهاجمه في مقالاته من منفاه في إيران والسويد وبريطانيا، ورغم بقائه في المنفى لسنوات، إلا أنه لم ينضم إلى أن من الأحزاب السياسية العراقية.

عاد مصطفى الكاظمي إلى وطنه بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، وذلك بالتزامن مع عمله كمدير تنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية، والتي تم تأسيسها بغرض توثيق جرائم النظام السابق.

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تولى الكاظمي منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو 2016، وقد ساهم هذا المنصب في تقوية روابط بلاده مع العديد من الدول والأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي تعمل ضمن تحالف دولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي أبريل 2020، تم تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتي ستحل محل الحكومة السابقة التي سقطت في العام الماضي.

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