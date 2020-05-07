دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير: ارتفاع وفيات وزير: ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا 539 إلى 30615

لندن (رويترز) - ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا بواقع 539 ليبلغ العدد الإجمالي 30615، وذلك وفقا لأرقام أعلنها وزير الخارجية دومينيك راب يوم الخميس.

تشمل الأرقام التي جمعتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا وقريناتها في ويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا الوفيات في جميع الأماكن بعد فحوص للكشف عن الفيروس جاءت نتائجها إيجابية، وتغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وأظهرت مجموعة بيانات أخرى لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني يوم الثلاثاء حصيلة أعلى وشملت حالات الوفاة التي يُذكر فيها مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في شهادات الوفاة. وتُنشر بيانات المكتب أسبوعيا فقط.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)