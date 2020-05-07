وزيرا خارجية الإمارات وسنغافورة يبحثان تبادل الخبرات فى مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم الخميس، هاتفيا مع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكرشنان ،العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين بالإضافة إلى التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الطيران والسياحة والاقتصاد والتعليم والأمن الغذائي. Advertisements وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعراضا خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات جائحة فيروس كورونا وجهود احتوائها وأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الصدد.

كما أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وسنغافورة حيث يحتفي البلدان بمرور 35 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وسنغافورة والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، مثمنا دور الحكومة السنغافورية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها في هذه الظروف لمواجهة تحدي جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن التعاون القائم بين البلدين وتبادل الخبرات في هذا الصدد يأتي تأكيدا على العلاقات المتميزة بينهما والحرص المستمر على تعزيزها

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