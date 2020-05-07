شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية الجديد يتعهد بحماية الدولة ومواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بعد تسلم رئاسة الوزراء رسميا اليوم الخميس، بحماية الدولة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وفى أول اجتماع لها برئاسة مصطفى الكاظمى، أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية للقضاء بشكل كامل على بقايا تنظيم داعش فى البلاد، وعقدت الحكومة العراقية الجديدة اليوم الخميس، تعقد أولى جلساتها الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

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وكان رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمى، أكد اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم: منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتى، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية الجديد: "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".