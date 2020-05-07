شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة "أصدقاء السودان" تؤكد دعمها للمرحلة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، إن شركاء السودان في الحكومة الفرنسية استضافوا المؤتمر، و"نحن سعداء بالتزامهم وجهدهم لدعم المرحلة الإنتقالية في السودان، ونتطلع إلى تعهداتهم المعتبرة في برلين في يونيو المقبل".
ملتقى "أصدقاء السودان" أسس في عام 2018، كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد اندلاع الثورة في عام 2019، ويضم مجموعة من الدول، والمنظمات الملتزمة بالعمل المشترك، لتوفير الدعم للحكومة الانتقالية.
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