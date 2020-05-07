شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلن تمديد حظر التجول إلى 3 أسابيع إضافية ضمن إجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات السودانية اليوم الخميس، تمديد حظر التجول إلى 3 أسابيع إضافية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، حيث تم تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

فى غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تبحث إعداد دراسة عن الآثار السياسية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

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