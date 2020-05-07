شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: لا ندعم هجوم خليفة حفتر على طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى هنرى ووستر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تدعم هجوم قوات خليفة حفتر المتمركزة فى شرق ليبيا ضد العاصمة طرابلس.

وأضاف أن واشنطن ترى أن إقدام حفتر على إقامة علاقات دبلوماسية مع الرئيس السورى بشار الأسد أمر مثير للقلق.

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وفى تصريحات للصحفيين فى ذات المؤتمر الصحفى عبر الهاتف، قال مبعوث أمريكا الخاص بشأن سوريا جيم جيفرى إن روسيا تعمل مع الأسد لنقل مقاتلين، ربما من دولة أخرى إضافة إلى سوريين، وعتاد إلى ليبيا.