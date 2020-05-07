شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بتشكيل الحكومة العراقية وتبدي الاستعداد للعمل معها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الخارجية السعودية اليوم الخميس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدة استعدادها للعمل معها على أساس من التعاون والاحترام المتبادل، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
وأكد رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم: منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتى، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".
وأضاف رئيس الحكومة العراقية الجديد: "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".
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