شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بكورونا بإجمالى 33 ألف.. والوفيات تبلغ 219 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث قوله إنه من بين الحالات توجد حالياً 25 ألفا و714 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظم هذه الحالات وضعها الصحي مطمئن، منها 145 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.



وأشار إلى أن 25 % من إجمالي إصابات اليوم لسعوديين، وعددهم 457 حالة، و75 % لغير سعوديين، وعددهم 1336 حالة.

ولفت إلى أن إجمال عدد المتعافين وصل إلى 7 آلاف و798 حالة بإضافة 1015 حالة شفاء جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 219 حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، واحدة لسعودي في المدينة المنورة يبلغ من العمر 60 عاما، و9 وفيات لغير سعوديين تتراوح أعمارهم بين 30 عاما و 78 عاما.