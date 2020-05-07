الأردن يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعم من المخالطين لسائق مصاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعم من المخالطين لسائق مصاب، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.
فى غضون ذلك، وقعت سفيرة الاتحاد الأوروبى فى الأردن ماريا هادجيثودسيو، ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية منار فياض، اتفاقية منحة ثنائية بقيمة 15 مليون يورو لدعم 2245 أردنيا من الفئات الأقل حظا ومن اللاجئين السوريين، بمنح دراسية للتعليم العالى ممولة بالكامل .
وذكر الاتحاد الأوروبى، فى بيان أوردته وكالة أنباء الاردن "بترا" اليوم الخميس، أن مشروع يضم "دعم التعليم العالى للاجئين السوريين والشباب الأردنيين الأقل حظا" الذى يموله الاتحاد الأوروبي، 9 شركاء محليين ودوليين هم "الجامعة الألمانية الأردنية (قائد الاتحاد)، الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، المنظمة الهولندية للتدويل فى التعليم، أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة الزرقاء وكلية لومينوس التقنية الجامعية"، كما يتعاون مع صناديق المساعدات الأردنية "صندوق المعونة الوطنية، تكية أم علي، صندوق الأمان وصندوق الزكاة".
وأشار الاتحاد إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الفرصة للشباب لمتابعة التعليم العالى (البكالوريوس والماجستير)، والتعليم المهنى والتدريب التقني، بالإضافة الى تدريب المعلمين المؤهلين، وريادة الأعمال، ودورات موجهة نحو سوق العمل و برامج صيفية لطلاب المدارس الثانوية.
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